PSG - Mercato : c'est confirmé pour Xavi Simons !

Arrivé libre l'été dernier au PSV Eindhoven après trois ans passés au Paris Saint-Germain, Xavi Simons, qui a crevé l'écran cette saison aux Pays-Bas avec 22 buts inscrits et 9 passes décisives délivrées en 48 matchs disputés toutes compétitions confondues, pourrait faire son retour dans la capitale française cet été.

Mais alors qu'ils disposeraient d'une clause de rachat à 6 millions d'euros pour le milieu de terrain néerlandais jusqu'au 31 juillet prochain, les dirigeants parisiens auraient décidés d'activer cette clause, si l'on en croit les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano. Cela ne dépend désormais que du joueur, qui doit communiquer dans les 25 jours s'il accepte ou non de revenir au PSG.

EXCL: Paris Saint-Germain have now decided/communicated that they will activate €6m buy back clause for Xavi Simons ✨🇳🇱 #PSG



Now it’s only up to the player.



Understand buy back clause expires on July 31.



Xavi has to communicate within 25 days whether he accepts PSG or not. pic.twitter.com/qZ4duG8r6w