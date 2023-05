PSG - Mercato : le Qatar a promis cette star à Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Alors qu'il était tout proche de rejoindre librement le Real Madrid l'été dernier, Kylian Mbappé a finalement décidé de snober le club merengue et de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Un an plus tard, Bruno Salomon a fait une révélation choc sur les dessous de la prolongation du champion du monde 2018, annonçant que le milieu offensif de Manchester City, Bernardo Silva, aurait été promis à Kylian Mbappé pour qu'il prolonge.

Le PSG n'a pas encore tenu sa promesse

"Kylian Mbappé, pour sa prolongation on lui a promis. Un certain temps on lui a dit : "Bernardo Silva va arriver". L’an dernier au moment de la prolongation, le nom de Bernardo Silva a été mis sur la table pour que Kylian Mbappé prolonge", a révélé le journaliste de France Bleu Paris sur le plateau de L'Équipe de Greg sur la chaîne L'Équipe.

Pour résumer Les propriétaires qatariens du Paris Saint-Germain auraient promis le recrutement du milieu offensif de Manchester City, Bernardo Silva, à Kylian Mbappé pour le convaincre de prolonger.

Fabien Chorlet

Rédacteur