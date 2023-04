PSG - Mercato : le Qatar a trouvé preneur pour Neymar, gros scandale en vue !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Dans un monde parfait, le PSG voudrait vendre Neymar Jr cet été, prolonger Lionel Messi et évidemment conserver Kylian Mbappé. Mais vu le rendement du Brésilien depuis plusieurs saisons, ses blessures récurrentes et son hygiène de vie, le club de la capitale s'est résolu à le conserver et à laisser partir l'Argentin, en fin de contrat. A moins que... Hier soir, le cheikh Jassim a formulé une troisième offre pour le rachat de Manchester United. Et l'on apprend ce samedi par l'intermédiaire du journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur que l'une des premières recrues du Qatari chez les Red Devils pourrait être... Neymar !

Un boulet en moins, de l'argent en plus pour Paris

Si l'information est vraie, ce serait la preuve que la multipropriétés n'est pas une bonne chose car non seulement MU ôterait une belle épine du pied du PSG mais, en plus, il renflouerait ses caisses alors que le club de la capitale est dans le rouge. Une véritable aubaine pour Paris, pas forcément un bon coup pour Manchester United. Et le pire serait à venir puisque dans L'Equipe ce samedi, le spécialiste du sport Pierre Rondeau estime que le Qatar fera un gros lobbying en cas de rachat de MU pour que l'UEFA autorise deux clubs appartenant à un même propriétaire de disputer une compétition en même temps. Si l'émirat commence par des cadeaux du type Neymar, on se demande ce qu'il se passera le jour où ses deux clubs se rencontreront...

