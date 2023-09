PSG - Mercato : le Qatar met la pression à Mbappé, Campos vers la sortie ?

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Hier samedi, nous avons relayé les informations de Foot Mercato et TMW concernant une prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Ce dimanche, c'est au tour de Nicolo Schira de confirmer que le Qatar est en train de mettre la pression à sa star pour qu'elle paraphe un nouveau bail. L'idée est de pouvoir l'annoncer au plus vite afin que toutes les parties se concentrent ensuite sur leur domaine de prédilection, le terrain pour l'attaquant, le recrutement pour les dirigeants.

Campos "sait son avenir menacé"

En ce qui concerne les dirigeants, Le Parisien annonce que l'avenir de Luis Campos dans la capitale est des plus incertains. Le responsable du recrutement à certes réalisé une très belle intersaison, n'ayant manqué que Marcus Thuram, mais il demeure sur la sellette. D'après le quotidien régional, il "sait son avenir menacé". A cause d'une intersaison 2022 ratée mais aussi parce que son ennemi Antero Henrique ne rêve que de revenir à Paris et qu'il est dans les petits papiers des Qataris. Campos avait notamment été recruté pour satisfaire Kylian Mbappé. Et comme celui-ci devrait partir l'été prochain malgré sa prolongation, il n'y aurait plus de raison de conserver Campos...

