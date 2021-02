PSG - Mercato : le Qatar planche sur un plan dingue pour associer Messi à Neymar et Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Depuis des semaines, et plus encore avec l'affrontement entre le FC Barcelone et le PSG en filigrane, les destins de Lionel Messi et Kylian Mbappé sont liés. Le PSG est le courtisan le plus assidu pour s'offrir la Pulga en cas de départ du FC Barcelone. Mais le club de la capitale a surtout envie, pour le moment, de prolonger Kylian Mbappé.

Dans la mesure où Neymar semble tout proche d'une prolongation à Paris, une chose semblait donnée pour acquise. Le PSG ne pourrait s'offrir Lionel Messi et son salaire pharaonique qu'en cas de départ de Kylian Mbappé cet été.

Pourtant, RMC annonce une autre option ce vendredi. Selon Mohamed Bouhafsi, face au nombre de courtisans limités capables de s'offrir Messi, le PSG réfléchirait à des montages financiers qui lui permettraient d'associer Lionel Messi à Neymar et Kylian Mbappé la saison prochaine !