PSG - Mercato : le Qatar prépare une terrible vengeance contre le Real Madrid et Mbappé

En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé pourrait rejoindre librement le Real Madrid l'été prochain et donc ne pas respecter la promesse qu'il avait faite aux dirigeants parisiens, c'est-à-dire qu'il ne partirait pas libre du PSG. Si cette option se concrétise, le club de la capitale préparerait une vengeance contre la Casa Blanca et l'attaquant français pour le prochain mercato estival, d'après OK Diario.

Le Real Madrid veut piller le Real Madrid pour se venger de Mbappé

Selon le média espagnol, le PSG voudrait chiper une ou plusieurs stars du Real Madrid et aurait cinq noms en tête. Il y aurait tout d'abord les deux Brésiliens, Vinicius Junior et Rodrygo, avec une préférence pour le second, mais aussi les deux Français, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, et enfin, Federico Valverde. Mais alors que ces cinq joueurs ont tous une clause libératoire de 750 millions d'euros, il sera difficile au PSG d'en arracher au moins un du Real Madrid.

