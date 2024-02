PSG Mercato : le Qatar prêt à lâcher 200 M€ pour l'après-Mbappé ?

Les pistes se multiplient au PSG pour l'après-Mbappé. Il semble acquis que le champion du monde 2018 ne prolongera pas son contrat dans la capitale. Après sept années au cours desquelles il a été couvert d'or, il a compris qu'il devait partir pour remporter la Champions League et le Ballon d'Or, soit les trophées qui comptent. Pour s'éviter de passer une année entière en tribunes, il a accepté l'été dernier de laisser au PSG les primes de fidélité qu'il aurait dû percevoir en 2023-24. Ce qui permettra à son club d'investir pour lui trouver un successeur à la hauteur.

Selon Ekrem Konur, il n'y aura d'ailleurs pas un successeur, mais deux ! Cela fait déjà plusieurs semaines que le journaliste turc annonce un intérêt parisien pour Rafael Leao. Le responsable du recrutement, Luis Campos, a fait venir son compatriote au LOSC et est fan de lui. Il lorgnerait un autre joueur qu'il a recruté à Lille : Victor Osimhen (Napoli). L'enveloppe pour les deux transferts est estimée à 200 M€ par Konur. Rappelons que si Osimhen a une clause de départ au SSCN estimée entre 120 et 130 M€, ce n'est pas le cas de Leao à Milan.

