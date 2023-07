PSG - Mercato : le Real dégaine une offre dingue, Mbappé en route pour Madrid !

Le feuilleton Mbappé semble proche d’arriver à son terme. Au lendemain de l’ultimatum lancé par Nasser Al-Khelaïfi à l’attaquant phare du PSG, Nicolo Schira assure que le Real Madrid s’apprête à formuler une offre pour le recruter cet été. « Le Real Madrid prépare une offre pour essayer de signer Kylian Mbappé, affirme le spécialiste des transferts sur Twitter. Son contrat expire en 2024 et Paris ne veut pas le garder s'il ne prolonge pas le contrat. Madrid est à la fenêtre. »

Josep Pedrerol confirme l’offre du Real Madrid et parle de « 200 millions d’euros pour toute l’opération. » « La mère de Mbappé dira au PSG qu’il ne prolongera pas et qu’il veut uniquement le Real Madrid, a-t-il assuré cette nuit dans l’émission El Chiringuito. Le Real Madrid n’appellera pas le PSG mais seulement Fayza Lamari. Mbappé ne prolongera pas. Le joueur et Florentino Pérez sont très tranquilles, le PSG nerveux. » « Pour la première fois, je vois Mbappé proche de signer au Real », a conclu Edu Aguirre pendant que François Gallardo boit du petit lait...

#RealMadrid are preparing a bid to try to sign Kylian #Mbappé from #PSG. His contract expires in 2024 and #Paris don’t want to keep him if he doesn’t extend the contract. Madrid are at the window… #transfers