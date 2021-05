PSG - Mercato : le Real Madrid a un atout de plus pour attirer Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Hier, L'Equipe a révélé que le sélectionneur des Espoirs, Sylvain Ripoll, avait communiqué une liste de 85 joueurs susceptibles de participer au tournoi de football des Jeux Olympiques du 22 juillet et 7 août. Et dans celle-ci figurerait le nom de Kylian Mbappé. Le champion du monde a fait savoir depuis longtemps sa volonté de disputer cette épreuve. Et cela pourrait grandement influer sur son futur.

Le PSG ne veut pas qu'il participe aux JO

En effet, le Paris Saint-Germain, avec qui le natif de Bondy est sous contrat jusqu'en 2022, a déjà fait savoir qu'il ne comptait pas le laisser disputer les JO. Le club de la capitale est dans son bon droit car il ne s'agit pas d'un tournoi reconnu par la FIFA . L'Euro ayant lieu en fin de saison, Mbappé n'aurait qu'onze jours de repos avant de s'envoler pour le Japon, où se déroulent les JO. Et il lui faudrait ensuite d'autres congés, ce qui fait qu'il ne serait opérationnel que début septembre, au mieux.

Et c'est là que le Real Madrid a un bon coup à jouer. En acceptant que Mbappé participe aux Olympiades, il enverrait un bon signal à l'attaquant. Celui-ci est déjà chaud pour partir chez les Merengue dès cet été. Mais pour peu qu'il ait ce cadeau de bienvenue, sa décision pourrait être accélérée !