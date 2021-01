David Alaba, en fin de contrat au Bayern Munich, ne prolongera pas avec le club bavarois, qui a mis un terme aux négociations face aux demandes de l'Autrichien, jugées excessives. Du coup, le Real Madrid cible le joueur. Selon ABC et Marca, Alaba est même devenu la priorité n°1 du club merengue, devant Kulian Mbappé (PSG) ou encore Erling Haaland (Dortmund)

Le Real veut devancer la concurrence pour Alaba (Bayern)

Et les deux médias s'accordent à dire que le Real veut obtenir la signature du défenseur dès que possible. Un contrat de quatre ans lui aurait été proposé. Alaba terminerait la saison au Bayern avant de rejoindre la capitale espagnole. Le Real veut faire vite afin de devancer la concurrence du PSG et des deux cklubs de Manchester. Le Barça, lui, aurait abandonné la piste, trop chère.