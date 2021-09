PSG - Mercato : le Real Madrid aurait fait une ultime offre pour Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Tout le monde s'y attendait, Sky Sports annonce que cela s'est produit : les négociations entre le Real Madrid et le PSG pour Kylian Mbappé ne se sont effectivement pas terminées hier. Les Merengue auraient formulé une nouvelle offre ce mardi, à quelques heures de la clôture du marché. Et celle-ci se serait alignée sur les exigences parisiennes, à savoir plus de 220 M€.

Cependant, Sky Sports assure que le PSG a une nouvelle fois refusé les avances madrilènes au motif que cela ne lui laissait pas le temps de se retourner pour trouver un remplaçant au champion du monde. Selon l'émission espagnole El Chiringuito, le club de la capitale va désormais proposer à Mbappé de prolonger de deux ans avec un salaire de 50 M€. A suivre…

🔥INFORMACIÓN de @10JoseAlvarez🔥



‼️"El PSG quiere RENOVAR a MBAPPÉ por 2 temporadas y 50M€ netos por cada una de ellas".



❗️"Sería el MEJOR PAGADO de la plantilla".



📺¡Vente a Twitch! #SportPlus https://t.co/uy59B6tvAR pic.twitter.com/WusEPLLHpR — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 31, 2021