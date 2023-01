PSG - Mercato : le Real Madrid connaît le prix à payer pour Navas

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Arrivé à Paris à l'été 2019 pour apporter son savoir-faire dans la conquête d'une Champions League, Keylor Navas n'a pas connu la même réussite qu'au Real Madrid. Alors qu'il en avait décroché quatre avec les Merengue, il n'a connu que l'échec du côté du Parc des Princes. Et a même fini par perdre sa place au profit de Gianluigi Donnarumma. Désireux de retrouver au plus vite une place de titulaire, le Costaricain a donc décidé de quitter Paris cet hiver.

Les champions de France ne s'y opposeront pas, eux qui ont besoin de dégraisser leur masse salariale. Mais ils ne sont pas prêts à laisser partir leur gardien vétéran (35 ans), qui a eu des touches avec al-Nassr, des clubs anglais (notamment Nottingham, qui négocie avec lui) et même le Real Madrid. Selon le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur, ils réclameraient 5 M€. Une somme plus symbolique qu'autre chose pour les clubs concernés, sauf peut-être pour le Real Madrid, qui n'a aucune intention de faire de cadeau au PSG et ne veut pas investir de l'argent dans un gardien remplaçant...