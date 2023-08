PSG – Mercato : le Real Madrid a déjà tout prévu pour Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Privé de son numéro 7 (qui sera bientôt celui d'Ousmane Dembélé), absent du Media Day du PSG et donc de la photo officielle de la saison, Kylian Mbappé (24 ans) continue de subir des pressions pour quitter la Capitale cet été un an de la fin de son contrat. Un contrat qu'il refuse toujours de prolonger malgré les relances régulières de Nasser Al-Khelaïfi, prêt à toutes les crasses pour le pousser à rempiler.

La com' planche déjà sur la présentation de Mbappé au Real Madrid

Du côté du Real Madrid, on se prépare aussi à la dernière quinzaine du Mercato et à l'offensive finale pour accueillir Kylian Mbappé un an avant la date prévue. Marca rapporte en effet que, sans présager de la réussite ou non de la stratégie de Florentino Perez visant à négocier le prix du Bondynois au plus bas, le service ce communication de la Maison blanche travaille déjà sur la présentation du capitaine de l'équipe de France.

Le Real Madrid travaille déjà sur la vidéo de présentation et les divers éléments graphiques annonçant l'arrivée de Kylian Mbappé. Pour rappel, du côté de Florentino Perez, une première intention est déjà prévu pour l'avant-centre alors que le numéro 9 n'a pas été réattribué depuis le départ de Karim Benzema. Excès de confiance ? Volonté de bien anticiper ? On y verra sans doute plus clair d'ici à la fin du mois...

Podcast Men's Up Life