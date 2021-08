PSG – Mercato : le Real Madrid craint l'effet Messi dans le dossier Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Jusqu'à présent très confiant à l'idée d'attirer Kylian Mbappé avant le 31 août ou à minima de le récupérer libre dans un an, le Real Madrid commencerait-il à douter du choix du Champion du Monde ? Il se pourrait bien...

Le dernier Instagram de Mbappé fait peur au Real

D'après le Parisien, l'Etat-major merengue n'a pas spécialement apprécié le message Instagram de Mbappé, s'affichant tout sourire à l'entraînement aux côtés de Lionel Messi. Au Real, on redouterait énormément l'euphorie que peut susciter la Pulga et la réussite d'une éventuelle association entre le natif de Bondy et le sextuple Ballon d'Or lors de Reims – PSG ce dimanche soir. Un match auquel Mbappé participera bel et bien.

Au delà de la joie affichée par Kylian Mbappé de pouvoir évoluer aux côtés de la légende du Barça, les décideurs du Real redoute que Lionel Messi ne parvienne à détourner l'attaquant français de son objectif d'arriver au plus tard à l'été 2022. Le quotidien francilien assure que Kylian Mbappé n'a pas si catégorique à l'idée d'un départ libre dans un an et pourrait même prolonger s'il se sent bien auprès du maître Messi. Un sentiment renforcé par le fait que le PSG n'a toujours pas répondu à l'offre de 170+10 M€ formulée par le Real pour rachter la dernière année de contrat de Mbappé. La peur du vide aurait-elle changé de camp ?