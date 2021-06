PSG - Mercato : le Real Madrid déjà hors course pour Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

L’annonce de Daniel Riolo a fait l’effet d’une bombe. Lundi soir, le journaliste de RMC Sport a assuré que Kylian Mbappé (22 ans) avait demandé à quitter le PSG cet été. Rien ne dit qu’il aura gain de cause tant le club de la capitale pourrait faire monter les enchères à son sujet.

Sous contrat jusqu’en 2022, le champion du monde refuse toujours de prolonger et semble attendre la fin du parcours français à l’Euro pour clarifier son avenir. Son principal courtisan, le Real Madrid, a-t-il vraiment les moyens pour se l’offrir cet été ? Selon The Athletic, une source proche du club merengue affirme que c’est « quasiment impossible. »

AS nuance cette version et affirme que le club espagnol veut entamer une vaste opération dégraissage pour récolter l’argent nécessaire afin de financer le transfert de Mbappé dès cet été. Les départs de Marcelo et Gareth Bale ainsi que leurs juteux salaires seraient ainsi dans les tuyaux.

