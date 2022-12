PSG - Mercato : le Real Madrid déjà prêt à se venger de Paris pour Bellingham ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Depuis des semaines, le Real Madrid fait le forcing pour attirer Jude Bellingham, milieu de terrain anglais de 19 ans qui fait des miracles à Dortmund et avec les Three Lions au Qatar. Mais non seulement, Manchester City et Liverpool jouent des coudes avec lui, les Reds ayant même une longueur d'avance dans ce dossier, mais en plus, le PSG a déboulé. Son président, Nasser al-Khelaïfi, a dit tout le bien qu'il pensait de l'ancien joueur de Birmingham et combien il souhaitait l'insérer dans la collection de stars de l'émir.

Pour se venger, le Real Madrid a décidé de se positionner sur un joueur que le PSG suit de longues dates : Marcus Rashford. A 25 ans, l'attaquant sera en fin de contrat en juin avec Manchester United. Luis Campos pensait qu'il s'agissait du complément idéal de Kylian Mbappé à Paris mais les Red Devils ont refusé de lâcher leur joueur à l'intersaison et celui-ci s'est magnifiquement relancé sous la direction d'Erik ten Hag après une saison morose. MU a l'intention de le prolonger mais, selon le média anglais The Express, le Real serait intéressé pour l'après-Benzema. Peut-être que le recrutement d'Endrick, qui débarquera en 2024, va mettre un terme à la rumeur Rashford au Bernabeu. Ou peut-être pas, car il peut aussi évoluer sur le flanc droit de l'attaque...