PSG – Mercato : le Real Madrid fait un premier pas en avant dans son opération Mbappé

Les médias espagnols sont unanimes : afin de se donner plus de moyens pour enrôler Kylian Mbappé, le Real Madrid veut céder certains joueurs et espère alléger sa masse salariale en se séparant notamment de Gareth Bale. Prêté au Milan AC, Brahim Diaz fait partie de ces « indésirables ». Et selon Fabrizio Romano, le cas du jeune milieu offensif est en passe d'être réglé.

En effet, le Real serait proche d'un accord avec Milan pour un nouveau prêt du joueur, qui serait cette fois assorti d'une option d'achat automatique de l'ordre de 30-31 M€.

Brahim Diaz will join AC Milan from Real Madrid on loan with buy option. Details: €25m buy option for AC Milan. Real will have a potential future re-buy clause for €30/31m. 🔴🇪🇸 #ACMilan @SkySport



Odriozola could be an option for AC Milan but Diogo Dalot is still the priority.