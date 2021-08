PSG – Mercato : le Real Madrid fixe un cap clair concernant Kylian Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Avec la vente de Raphaël Varane à Manchester United et le départ de Sergio Ramos au PSG, le Real Madrid s'est lancé dans de grosses économies cet été. Selon plusieurs publications ibériques, les Merengue auraient déjà économisé un petit trésor de guerre de 200 M€. Précautionneux, le patron du Real Florentino Perez n'a aucune intention de dilapider son pactole n'importe comment... Et ce même si la défense madrilène suscite beaucoup d'interrogations avec la seule arrivée de David Alaba (libre en provenance du Bayern Munich).

Ce sera Mbappé ou rien cet été !

En effet, comme l'a fait savoir le journaliste de Marca José Félix Diaz, proche du pouvoir en place au Real Madrid, la Maison blanche n'a prévu qu'un seul poste de dépense cet été et il s'y tiendra : Kylian Mbappé. Le club est à l'affût de la moindre ouverture en provenance du PSG et ne désespère pas de la voir apparaître avant la fin du mois d'août. Si rien ne bouge pour le natif de Bondy d'ici là alors l'argent restera dormant sur les comptes du club en prévision d'un Mercato d'été 2022 où de grosses primes à la signature pourraient être octroyés. Malgré les noms cités (Haaland, etc.), le Real Madrid n'a aucun plan B de prévu et ne s'adonnera pas un panic-buy.

Rappelons qu'à onze mois de la fin de son contrat dans la Capitale, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son bail avec Paris. Une situation qui agace au plus haut point Doha alors que Florentino Perez maintient, aux travers des médias espagnols, un pressing constant sur ce dossier très politique. Les prochaines semaines s'annoncent très chaudes...