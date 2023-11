PSG - Mercato : le Real Madrid ne veut plus recruter Kylian Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

C'est une sacrée bombe que vient de lâcher l'émission Carrusel de la Cadena SER : le Real Madrid aurait pris la décision de ne pas recruter Kylian Mbappé. Et ce, même si le natif de Bondy va au bout de son contrat avec le PSG et ne prolonge pas. Les raisons seraient autant économiques que sportives, sans que les journalistes présents sur le plateau en aient plus. Cette annonce intervient quelques jours seulement après que la Maison Blanche ait publié un communiqué officiel pour assurer qu'elle n'avait pas entamé de négociations avec l'attaquant.

Vraiment la fin du feuilleton ?

Si cette information est vraie, elle mettrait fin à des négociations entamées depuis plus de trois ans par les dirigeants madrilènes. Ont-ils été mis au courant d'un énième changement d'avis de l'attaquant ? Dernièrement, un média proche des Merengue a pourtant assuré que le salaire de Mbappé à Madrid était déjà arrêté (25 M€), que le numéro 9 lui était promis et qu'il avait même déjà trouvé son domicile dans la capitale espagnole. Fin du long feuilleton ?

