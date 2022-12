PSG - Mercato : le Real Madrid négocie l’arrivée de la dernière victime de Messi !

Il y a deux façons d'entrer dans l'histoire : en réalisant un exploit ou en étant celui qui n'a pas réussi à empêcher cet exploit. Josko Gvardiol fait partie de la deuxième catégorie. Baladé par Lionel Messi sur l'action du troisième but argentin en demi-finale de la Coupe du monde, le défenseur croate restera comme celui ayant fait tout son possible pour arrêter le génie sur cinquante mètres, en vain. Mais cela n'empêche rien au fait que le joueur du RB Leipzig a réalisé une excellente Coupe du monde, dont il a été l'une des révélations, à 20 ans seulement.

Forcément, ses excellentes performances, assorties d'un but lors du match pour la 3e place contre le Maroc (2-1), lui valent aujourd'hui d'être suivi par les plus grands clubs de la planète. Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, le Real Madrid s'intéresse à lui depuis quelque temps déjà et l'a supervisé à plusieurs reprises. Il pourrait faire une tentative d'approche auprès du RB Leipzig l'été prochain. Pour le moment, Transfermarkt cote Gvardiol à 60 M€ mais s'il continue comme ça, ça pourrait être beaucoup plus en juin !

