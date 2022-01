PSG - Mercato : le Real Madrid nie avoir fait une offre pour Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

L'information avait de quoi surprendre. Dans La Gazzetta dello Sport du jour, l'agent italien Giovanni Branchini prétend que le Real Madrid a formulé une offre de 50 M€ au PSG pour recruter Kylian Mbappé cet hiver plutôt que gratuitement en juin prochain. Mais les Merengue ont tenu à démentir officiellement cette information ce mardi soir.

Une source au sein du club a expliqué aux médias espagnols que le Real Madrid avait formulé une dernière offre pour Mbappé l'été dernier et qu'elle s'élevait à 200 M€. Et qu'il n'y en avait pas eu d'autre depuis. Cette même source annonce que la Maison Blanche ne va pas faire de vagues d'ici la confrontation entre les deux clubs en 8es de finale de la Champions League, histoire de ne froisser personne et surtout pas les Qataris. De toute façon, offre ou pas, on voit mal le PSG lâcher en janvier son joueur le plus décisif depuis le début de la saison…

🚨⚪️ El Madrid desmiente las palabras de Branchinihttps://t.co/ZWoMKHK0AJ — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 4, 2022