PSG - Mercato : le Real Madrid prend une décision radicale pour Mbappé

En fin de contrat en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son bail avec le club de la capitale. Pendant ce temps-là, le Real Madrid rêve toujours de faire de l'attaquant français sa nouvelle tête de gondole.

Le Real Madrid n'ira pas au bras de fer pour Mbappé

Pour se donner les moyens de s'offrir le natif de Bondy lors du mercato estival, la Casa Blanca, qui a ouvert une nouvelle ère avec l'arrivée sur son banc de Carlo Ancelotti, est contraint de dégraisser son effectif et de vendre ses indésirables. Mais selon les informations du média espagnol Mundo Deportivo, Marcelo, Dani Ceballos, Isco, Gareth Bale, Mariano Diaz et Luka Jovic ne voudraient pas quitter le club merengue cet été. Ce qui ne permet pas au Real Madrid de financer le transfert de Kylian Mbappé.

As ajoute que le club espagnol n'ira pas au bras de fer pour Mbappé, de peur de se fâcher avec le PSG. Si le transfert doit se faire, il devra venir de l'intéressé. Et pas l'inverse. Le quotidien madrilène rappelle que le Real Madrid a déjà expérimenté la chose avec Robert Lewandowski et n'a pas forcé son départ du Bayern Munich.

