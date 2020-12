PSG - Mercato : le Real Madrid présente ses comptes et ouvre la porte à Mbappé

Le parallèle est saisissant. D'un côté, le PSG, dopé aux millions qataris, a clôturé la saison passée avec 120 M€ de pertes, dues à l'arrêt prématuré du championnat, aux tribunes vides, aux recettes TV en berne. De l'autre, le Real Madrid a terminé avec un bénéfice de 313.000€. C'est vrai, lui a pu aller au bout de son championnat, qu'il a d'ailleurs remporté. Mais il a joué ses matches dans son centre d'entraînement, le Bernabeu étant en réfection. Ce gouffre financier entre les deux clubs pourrait avoir une lourde conséquence ayant pour nom Kylian Mbappé.

Pendant ce temps, Paris devrait afficher 200 M€ de pertes

Si le Real Madrid n'est pas passé à l'action cet été pour le champion du monde, c'est justement parce qu'il ne savait pas à quoi s'en tenir pour les mois à venir et que sa santé financière était des plus fluctuantes. Mais selon Florentino Pérez, le pire est passé et le club peut envisager l'avenir avec grand optimisme.

En juin prochain, la cible numéro un du Real Madrid, qui pourra espérer rejouer au Bernabeu lors de la saison 2021/22, se nommera donc Kylian Mbappé. A un an de la fin de son contrat avec le PSG et alors qu'il ne semble pas désireux de prolonger, malgré ce que peuvent dire Nasser al-Khelaïfi et Leonardo, le timing sera donc parfait. Les Merengue auront les moyens de leurs ambitions et les Parisiens, qui devraient présenter un déficit de 200 M€ au terme de l'exercice, pourront difficilement dire non à une grosse offre…