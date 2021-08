PSG - Mercato : le Real Madrid reviendrait déjà à la charge pour Mbappé !

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Le Real Madrid surenchérit déjà pour Mbappé ! Alors que le club Merengue avait fait une première offre de 160 millions d’euros au PSG pour Kylian Mbappé ce mercredi, une deuxième offre serait déjà arrivée sur la table des dirigeants parisiens.

Selon les informations du journaliste de Sky Sport Kaveh Solhekol, le Real Madrid aurait déjà surenchérit de 10 millions d’euros pour Mbappé ce jeudi soit une offre totale de 170 millions d’euros. Une somme encore en dessous des exigences parisiennes selon divers médias. Néanmoins, RMC Sport rapporte de son côté que c'est une offre de 180 millions d'euros qui serait arrivée sur la table de Nasser Al-Khelaïfi.

Enfin, AS rapporte que le club de la capitale aimerait récupérer 220 millions dans cette opération, tandis que Le Parisien penche pour 180 millions d’euros, somme à laquelle le PSG avait acheté Mbappé à Monaco en 2017.

Affaire à suivre…

Real Madrid have today made second bid of €170 million to PSG for Kylian Mbappe. PSG signed Mbappe from Monaco in 2018 in a €180 million deal but in actual fact they have so far paid only €145m. Another €35m is due when they renew Mbappe’s contract or sell him.