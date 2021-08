PSG - Mercato : le Real Madrid tente un dernier coup pour Mbappé, l’émir vise l’affront absolu !

Zapping But! Football Club PSG : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le D-Day du mercato laissera des traces à coup sûr dans les relations entre le PSG et le Real Madrid. La tendance lourde, ce matin, était en effet à ce que Kylian Mbappé reste parisien cette saison. En matière de transferts, tout est presque toujours possible jusqu’à la dernière heure mais, sauf rebondissement, cette décision est bien actée.

En fait, depuis jeudi et la deuxième offre des Merengue d’un montant de 170 M€ + 10 M€ de bonus quasi automatique, L’Équipe confirme que le PSG a fait le mort. Il n’a donné aucune réponse, ni positive, ni négative au club de Florentino Pérez, contrairement à la première proposition de 160 M€ formulée le 24 août qui avait été repoussée oralement.

Le PSG tentera encore de prolonger Mbappé en octobre

Selon As et plusieurs médias espagnols du jour, le Real Madrid n’a pas encore totalement abdiqué et serait prêt à lancer une dernière offensive d'ici à minuit. « L’émir du Qatar n’a pas apprécié les délais donnés par Pérez, a affirmé hier soir le journaliste Borja Mazarro dans l’émission El Chiringuito. Mais rien n’est encore définitif pour Mbappé. Al Thani peut très bien décrocher son téléphone à 22h ce soir. »

L’espoir demeure donc à Madrid... tout autant qu’au PSG ! Le vice-champion de France 2021, lui, rêve en effet encore de réussir à prolonger le contrat de Mbappé, qui prend fin en juin, et ce même si les relations entre les deux parties sont particulièrement fraîches depuis plusieurs semaines. « Mbappé poursuit avec Paris cette saison, assure sur Twitter Khalifah Bin Hamad Al Thani, membre de la famille de l’émir du Qatar. Une session de négociation aura lieu en octobre prochain pour prolonger son contrat jusqu'en 2025. C’est mieux que rien, le rideau est baissé. » Fin de l'histoire, vraiment ?

#officiellement 🔴



#Mbappe poursuit avec Paris cette saison.. une session de négociation en octobre prochain pour prolonger son contrat jusqu'en 2025



Something is better than nothing..



⚪lower the curtain⚪



@jpedrerol 🚒🚦🔥🎬 pic.twitter.com/dbW02nnjm2 — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 30, 2021