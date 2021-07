PSG - Mercato : le Real Madrid victime d'un plan des Qataris pour garder Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Du côté de Madrid, on s'est posé beaucoup de questions après la publication par le magasine du PSG d'une interview de Kylian Mbappé dans laquelle il déclare vouloir remporter la Champions League avec le club de la capitale. Car cette interview aurait été réalisée en mai, entre les deux matches des demi-finales de C1 contre Manchester City. A l'époque, les Parisiens, et notamment le natif de Bondy, pensaient décrocher le précieux trophée dès la saison 2020/21.

Sauf qu'aujourd'hui, de l'eau a coulé sous les ponts de la Seine et Mbappé voudrait signer chez les Merengue dès cet été. Ou au plus tard la saison prochaine. Mais le PSG n'est évidemment pas d'accord, Nasser al-Khelaïfi ayant promis que non seulement Mbappé serait parisien en 2022 mais qu'en plus, il allait prolonger. Du coup, le Real Madrid estime qu'un plan a été échafaudé par les Qataris pour forcer le joueur à rester. Comme par exemple le mettre en avant dans les campagnes pour les nouveaux maillots ou exhumer une phrase vieille de deux mois…

Real Madrid | Las sorprendentes palabras de Kylian Mbappé sobre su futuro, al descubierto https://t.co/rbLS3tEYKW — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) July 28, 2021