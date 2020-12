PSG - Mercato : le recrutement de Messi rendu impossible par la crise sanitaire

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Tous les clubs de la planète sont impactés par la crise sanitaire, qui contraint à jouer devant des tribunes vides. Mais certains plus que d'autres. Le Paris-Saint-Germain a ainsi accusé des pertes de l'ordre de 120 M€ lors de la saison écoulée, tronquée par la pandémie de Covid-19. Selon L'Equipe, ça devrait être pire pour 2020/21. L'exercice actuel se joue depuis le départ devant des affluences très faibles ou à huis clos. Il ne devrait pas y avoir de changement avant mars, au mieux. Or, les recettes liées à la billetterie sont conséquentes pour le PSG. A la fin de la saison, ce sont 130 M€ qui manqueront dans les caisses.

Draxler et Paredes vendus cet hiver

La crise des droits TV et d’autres facteurs devraient faire monter la facture à 200 M€. La bonne nouvelle dans l’histoire, la seule, c’est que le PSG ne sera pas embêté par le fairplay financier, qui a adapté ses règles au contexte très particulier. La mauvaise, c’est que recruter Lionel Messi est quasi impossible dans ces conditions. Même en cas de vente de Kylian Mbappé au Real Madrid puisque le montant attendu correspond tout simplement au déficit à venir.

Pour tenter d’atténuer la douloureuse, le club parisien aurait dans l’idée de faire entrer environ 60 M€ dès cet hiver. Leonardo va tenter de vendre deux joueurs, qui seraient Julian Draxler et Leandro Paredes. L’Allemand étant en fin de contrat en juin, il s’agit de la dernière chance de récupérer un peu d’argent. Quant à l’Argentin, il possède une belle cote (entre 20 et 30 M€). Mais dans tous les cas, la crise va drôlement affaiblir le PSG et très certainement le contraindre à faire une croix sur le rêve Messi…