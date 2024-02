PSG Mercato : le remplaçant de Mbappé est choisi, son prix connu !

Kylian Mbappé sur le départ cet été en fin de contrat, le PSG va se chercher un nouveau leader d’attaque. L’idée de Luis Campos n’est toutefois pas d’aller chercher une star de l’envergure du capitaine des Bleus mais davantage un joueur d’équipe qu’il connait.

Si le nom de Victor Osimhen (Naples) revient régulièrement, il ne s’agit toutefois pas de la priorité du Portugais, lequel aurait fait de son ancien protégé chez les Dogues Rafael Leao (Milan AC, 24 ans) son premier choix selon Ekrem Konür.

Le journaliste turc spécialisé dans le Mercato demeure toutefois catégorique : l’AC Milan n’est pas vendeur et se retranche derrière la clause libératoire à 175 M€ de l’ancien joueur de Lille et du Sporting. Paris fera-t-il une nouvelle folie à la Neymar pour le successeur de Mbappé ?

💣❗🇵🇹 #PSG 🔵❗

PSG will prioritize the transfer of Rafael Leao.



▫️AC Milan are not willing to sell the 24-year-old Portuguese player.



▫️Rafael Leão has a release clause of 175 million euros. https://t.co/UkIhgMYshz pic.twitter.com/r3TCiZ1oiy