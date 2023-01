PSG - Mercato : le remplaçant de Neymar déniché au FC Barcelone pour 100 M€ ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Ce mercredi, Sport a lâché une bombe en annonçant que le Paris Saint-Germain voudrait toujours vendre Neymar, déjà poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival. Toujours selon les informations du quotidien catalan, le club de la capitale pourrait regarder du côté du FC Barcelone pour le remplaçant de la star brésilienne.

Dembélé pour remplacer Neymar au PSG ?

En effet, les dirigeants parisiens seraient intéressés par l'ailier droit français, Ousmane Dembélé, et serait même prêt à payer sa clause libératoire. Estimée à 50 millions d'euros, la clause de départ de l'ancien Rennais serait finalement de 100 millions d'euros, selon les dires du directeur sportif du Barça, Mateu Alemany.

