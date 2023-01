PSG - Mercato : le remplaçant de Skriniar déniché à... Paris ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

En quête d'un défenseur central cet hiver, le Paris Saint-Germain espère boucler l'arrivée de Milan Skriniar et pourrait formuler une offre de 15 millions d'euros à l'Inter Milan pour parvenir à ses fins.

Kimpembe dans le viseur de l'Inter Milan

Mais alors que le défenseur central slovaque pourrait débarquer dans la capitale française cet hiver ou l'été prochain, un Parisien pourrait faire le chemin inverse. Il s'agirait de Presnel Kimpembe. En effet, selon les informations du journaliste italien, Alfredo Pedulla, les Nerazzurri, confrontés aux probables départs de Milan Skriniar et Stefan de Vrij, auraient cochés le nom de l'international français (28 sélections) pour renforcer sa défense centrale et pourrait passer à l'offensive d'ici l'été prochain.

Pour résumer L'Inter Milan, qui devrait perdre Milan Skriniar cet hiver ou l'été prochain, aurait ciblé le défenseur central du Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe, pour le remplacer.

