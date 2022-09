PSG – Mercato : le remplaçant de Tuchel à Chelsea nommé, un nouveau défi pour Thiago Motta

Viré par Chelsea après la défaite des Blues en Ligue des champions à Zagreb (0-1), mardi soir, Thomas Tuchel, l'ancien coach du PSG, va bien être remplacé par Graham Potter, l'actuel coach de Brighton. Chelsea va payer 17 M€ pour son transfert. L'officialisation est tombé ce jeudi.

Motta d'accord avec Bologne

Par ailleurs, le journaliste italien Nicolo Schira annonce que Thiago Motta, sans club depuis son départ de La Spezia au début de l'été, va être nommé à Bologne, qui s'est séparé de Sinisa Mihajlovic. Un accord aurait été trouvé entre les deux parties.

Official, confirmed. Graham Potter has been appointed as new Chelsea manager. 🚨🔵 #CFC



“Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach, joining us on a five-year contract to bring his progressive football and innovative coaching to the Club”. pic.twitter.com/ta3QbKeRV9