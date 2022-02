PSG - Mercato : le sort de Pochettino tranché après la déconvenue niçoise

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

La pression s'accentue sur les épaules de Mauricio Pochettino ! L'élimination de la Coupe de France hier contre Nice (0-0, 5 t.a.b. à 6) a une nouvelle fois montré une triste image du PSG, entre un fonds de jeu dramatique, un Lionel Messi à côté de ses pompes et une trop grande dépendance à Kylian Mbappé. Cela fait un peu plus d'un an que l'Argentin a remplacé Thomas Tuchel et force est de constater que son équipe ne donne pas l'impression de s'être améliorée. De quoi actionner le siège éjectable, alors que se profile le 8e de finale de Champions League contre le Real Madrid ?

Eh bien non ! Selon RMC, les dirigeants parisiens lui maintiennent leur confiance pour le moment. Sans doute que l'imminence du 8e de finale, dans pile deux semaines, n'incite pas à changer maintenant. Mais étant entendu que le Trophée des Champions et la Coupe de France ont déjà été perdus, s'il n'y avait que le titre en L1 dans l'escarcelle au terme de la saison, Pochettino serait très certainement libéré de ses obligations.