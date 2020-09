PSG - Mercato : le Stade Rennais pourrait aider Leonardo dans son opération dégraissage

La crise sanitaire a fait mal aux finances du PSG. Dans son édition du jour, L’Équipe croit savoir que le club de la capitale pourrait être confronté à un sérieux problème si, dans les prochaines semaines, il ne parvenait pas à vendre entre 60 et 70 M€ lors du mercato. Pour mener son entreprise à bien, Leonardo a déjà ciblé quelques profils susceptibles de l’aider. Julian Draxler en fait partie.

Problème : le milieu international allemand, 27 ans le 20 septembre, dispose d’un an de contrat et n’a pas très envie de quitter la capitale, dont il apprécie la vie. Le Brésilien va donc devoir trouver un moyen de vendre Draxler, et de bien le vendre même. Un retour en Allemagne, pour celui qui a été acheté à Wolfsburg pour 42 M€ (bonus inclus) en janvier 2017, pourrait dessiner une solution même s’il est loin d’être acquis.

Le Stade Rennais veut Areola mais...

Autre cas qui pourrait intéresser le Stade Rennais : Alphonse Areola. Non retenu par le Real Madrid après son prêt d’un an, le gardien international français (27 ansà est sous contrat jusqu’en juin 2023 et perçoit un salaire brut mensuel de 700 000 euros, ce qui réduit le champ des possibles quant à sa destination future. Rennes aimerait le recruter pour participer à la Ligue des champions mais le club breton, qui apprécierait un prêt, ne pourra s’aligner sur ces conditions. Le PSG, de son côté, veut un transfert. Aujourd’hui, Areola est valorisé autour de 8 ou 9 M€, un montant qui ne suffit pas au club de la capitale. Leonardo le sait et devra trouver d’autres joueurs à vendre.