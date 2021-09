PSG - Mercato : le successeur annoncé de Mbappé s’est déjà mis Messi à dos !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Fin août, dans la dernière ligne droite du mercato, alors que le pressing du Real Madrid pour Kylian Mbappé était de plus en plus insistant, le nom de Richarlison avait circulé dans la presse comme possible successeur du champion du monde au PSG. Sauf que son club, Everton, avait refusé de le lâcher, ce qui a conduit les dirigeants qataris à conserver le natif de Bondy. Peut-être un mal pour un bien…

En effet, il n'est pas sûr du tout que Lionel Messi voit d'un bon œil l'arrivée du partenaire de Neymar en Seleçao. Depuis la dernière Copa América en juin-juillet, Richarlison multiplie les provocations à l'égard des Argentins sur les réseaux sociaux. La dernière en date remonte à dimanche soir, quand le match Brésil-Argentine a été arrêté après huit minutes par l'autorité sanitaire locale, l'Anvisa, car quatre joueurs adverses évoluant en Premier League s'étaient vus imposer une quatorzaine de confinement. Richarlison a alors écrit sur Instagram : Anvisa 1-0 Argentine. De quoi se mettre toute la colonie argentine du PSG à dos avant même d'y avoir signé !

