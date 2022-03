PSG - Mercato : le successeur de Leonardo déjà identifié ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

La grande lessive serait-elle déjà programmée au PSG ? Rien, vraiment rien, ne permet de l'affirmer à ce jour. Ce qui, et ça n'étonnera personne, n'empêche pas différents médias européens de plancher sur le sujet et de laisser croire à quelques pistes en vue de la saison prochaine. C'est donc en Angleterre, via The Telegraph, qu'on découvre que les dirigeants Qataris auraient déjà avancé leurs pions sur la piste d'un nouveau directeur sportif.

Un nom, plus que d'autres, retient l'attention : Michael Edwards, ancien directeur technique des Reds de Liverpool et qui, depuis le mois de novembre dernier, n'occupe plus de fonction au sein du club anglais. Seule certitude, Edwards est à la base du renouveau de Liverpool avec, notamment, des transferts malins et rentables.

Reste tout de même à savoir si les Qataris maintiendront leur confiance à Leonardo, proche de l'Emir et qui tentera, sans doute, de sauver sa peau si la grande lessive est lancée dans les semaines qui viennent.

Pour résumer Alors que le PSG se remet difficilement de son élimination en Ligue des Champions, face au Real Madrid, la presse européenne imagine déjà quelques mouvements en vue de la saison prochaine. Pas que chez les joueurs puisque le successeur potentiel de Leonardo serait identifié.

Benjamin Danet

Rédacteur