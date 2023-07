PSG – Mercato : le tarif est fixé pour la priorité de Luis Enrique en attaque !

Zapping But! Football Club PSG - Mercato : Paris répète-t-il déjà les mêmes erreurs ?

D'accord avec le PSG depuis le début de semaine et dans l'attente du limogeage de Christophe Galtier, Luis Enrique planche déjà sur le Mercato parisien. A Luis Campos, l'Espagnol a réclamé plusieurs renforts, validant notamment les pistes Bernardo Silva (Manchester City) et Harry Kane (Tottenham) pour étoffer son secteur offensif.

Harry Kane, c'est 105 M€ !

Concernant Harry Kane, qui souhaite quitter les Spurs cet été, on en sait plus sur les exigences du président Daniel Lévy. Selon le journaliste Rudy Galetti, Tottenham souhaiterait récupérer 105 M€ pour l'attaquant de la sélection anglaise et a déjà repoussé deux offensives du Bayern Munich. Des Bavarois qui semblent avoir touché leur limite en proposant près de 90 M€ sur leur deuxième offre.

Pour le PSG, qui disposerait selon le Parisien d'un budget de 200 M€ pour deux offensifs, le tarif paraît acceptable concernant le numéro 9 (même si Kane est plus âgé qu'un Osimhen ou qu'un Kolo Muani). Reste à savoir si le « Prince Harry » sera réellement tenté par Paris après avoir longtemps espéré le Bayern Munich. Selon le journaliste italien, Harry Kane tenait un accord avec le Champion d'Allemagne depuis le mois de janvier. Paris part de beaucoup plus loin sur le dossier.

Podcast Men's Up Life