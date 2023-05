PSG - Mercato : le tarif pour Osimhen est fixé, il est ahurissant !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

On risque fort de lire et d'entendre son nom dans les mois qui viennent. Et notamment lors du mercato estival tant Victor Osimhen, l'attaquant de Naples, est courtisé par les cadors du foot européen.

On le sait, le PSG suit le dossier depuis des semaines. Mais, en revanche, ce que l'on ne savait pas, c'était le tarif exigé par le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, conscient que les stats du joueur cette saison (26 buts en 33 matches dans le Calcio) lui permettent d'espérer le jackpot. Et c'est bien de jackpot dont il faut parler car selon les informations du Corriere Della Sera, le club italien attend, tenez-vous bien, pas moins de 150 millions d'euros !

Et toujours selon le média italien, De Laurentiis ne lâchera rien sur ce dossier. On vous le dit, ce dossier va faire jaser...