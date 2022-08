PSG - Mercato : le Torino fonce sur un Espoir de Paris, un deal bientôt trouvé ?

Si le PSG cherche plutôt à se délester de ses gros salaires, c'est davantage ses jeunes qui intéressent le marché. En effet, alors que le club de la Capitale galère à faire sortir Idrissa Gueye (Everton), Mauro Icardi ou d'autres, ses « Titis » comme Arnaud Kalimuendo intéressent beaucoup de monde. Chez les plus jeunes, la dynamique est la même.

Nicolo Schira nous apprend ce mercredi que le Torino est notamment très chaud pour récupérer le milieu de 19 ans, Daouda Weidmann. Le club italien tente d'obtenir la libération du jeune parisien, actuellement sous contrat jusqu'en juin 2024, moyennant un important pourcentage sur la future vente.

A Paris, Weidmann est de toute façon barré par une très forte concurrence dans le cœur du jeu et les arrivées de Vitinha ou encore Renato Sanches n'aideront pas à son éclosion...

