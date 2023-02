PSG – Mercato : Leao ne donne plus de nouvelles à Milan !

L’été dernier, le PSG était très intéressé par Rafael Leão. L’international portugais venait de réaliser une saison sensationnelle avec l’AC Milan où il a marqué 14 buts et 12 passes décisives en 42 matchs toutes compétitions confondues. Alors que son contrat expire le 30 juin 2024, son entourage discute toujours avec les Rossoneri autour d’un nouveau bail.

Ce samedi, la légende italienne Paolo Maldini aujourd’hui directeur technique du club, est resté flou sur l’avenir de Rafael Leão. "Sur le renouvellement de Leao aucune nouvelle, nous sommes au même point qu’avant. Mais ce n’est pas le meilleur moment pour signer ", a-t-il confié pour Sky Sport Italia.

Si Kylian Mbappé quitte le PSG pour rejoindre une autre écurie, Rafael Leão pourrait être une alternative intéressante à l’international français. Évalué aux alentours des 85 millions d’euros par le site Transfermarkt, le club de la capitale devra lâcher un joli chèque pour convaincre les Rossoneri de libérer le Portugais cet été. Un dossier possible Luis Campos ?

AC Milan director Maldini on Rafa Leão contract expiring in 2024: “We are now working on Leão new deal. We’re at the same point, it’s not the right moment to think about signing”. 🔴 #ACMilan



