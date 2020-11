PSG - Mercato : Leonardo a ciblé l'appât idéal pour ferrer Cristiano Ronaldo

Il y a une quinzaine de jours, la rumeur Cristiano Ronaldo (Juventus de Turin, 35 ans) est revenue d'actualité au Paris Saint-Germain. Si elle a vite été calmée par Leonardo à l'occasion d'un chat avec les supporters, cela n'empêche pas les médias étrangers de continuer d'écrire sur le sujet. Il faut dire que le Portugais coûte très cher à la Juve et la Vieille dame n'aura pas forcément les reins assez solides, avec la Covid-19, pour honorer à terme, jusqu'en 2022, le contrat de CR7 dans les mêmes conditions.

Egalement impacté par la crise sanitaire, le PSG ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Mais le soutien économique de QSI combiné à une éventuelle grosse vente l'été prochain (Mbappé?) pourrait changer la donne et rendre à nouveau possible un Mercato ambitieux à Paris.

L'Espagne envoie Marcelo au PSG

Conscient de ce fait, Leonardo travaillerait sur plusieurs dossiers d'envergure. Y compris chez les anciens lieutenants de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. En plus de la rumeur Sergio Ramos, le média ibérique Todo Fichajes croit savoir que le PSG serait tenté à l'idée de faire venir le joueur que CR7 réclame à la Juve depuis deux ans maintenant : Marcelo (32 ans).

Face à la situation contractuelle complexe de Juan Bernat et les doutes générés par Layvin Kurzawa, le PSG pourrait même faire une offre de 10 M€ dès cet hiver pour l'international brésilien sous contrat jusqu'en juin 2022. Une rumeur à prendre quand même avec quelques pincettes...