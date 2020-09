PSG - Mercato : Leonardo a déjà pris attache avec le successeur de Thiago Silva

Le retour en grâce de Diego Godin aux yeux d’Antonio Conte a modifié la donne à l’Inter Milan. Avec Alessandro Bastoni et Stefan de Vrij, l’ancien stoppeur de l’Atlético Madrid forme une défense à 3 hermétique depuis le restart. Du coup, Milan Skriniar est la victime du nouveau schéma défensif de l’entraîneur italien.

En plus du départ de Thiago Silva, il n’en fallait pas plus pour pousser Leonardo à prendre attache avec lui. C’est désormais chose faite. Selon Sky Sport Italia, les représentants du PSG et de ceux du joueur seraient actuellement en pourparlers en vue d'une potentielle signature.

L’Inter doit trouver 50 M€ pour recruter Kanté

Cependant, aucune offre concrète n'aurait encore été transmise par le PSG aux Lombards. Si Skriniar reste une valeur sûre, ces derniers ne devraient pas se montrer trop gourmands puisqu’ils doivent trouver quelque 50 millions d’euros pour arracher N’Golo Kanté à Chelsea. Par ailleurs, France Football ajoute que Leonardo a aussi discuté avec Kalidou Coulibaly, qui est déjà d'accord avec Manchester City.