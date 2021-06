PSG - Mercato : Leonardo a dérapé, l’émir du Qatar lui réclame CR7 et un miracle à 80 M€ !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Leonardo va traîner comme un boulet le recrutement de Mauro Icardi. Arrivé au PSG à l’été 2019, l’attaquant italien n’a pas convaincu Mauricio Pochettino de lui faire une place de choix la saison prochaine et pourrait partir au mercato.

Pour ne rien arranger, Calciomercato fait savoir que le PSG a écopé d’une amende dans le transfert d’Icardi, alors qu’une clause avait été insérée obligeant le club à verser 15 M€ à l’Inter Milan en cas de départ vers un autre club de Serie A durant le mercato d’été 2020. Le prix de cette amende, infligée par l’UEFA, s’élèverait à un peu plus de 9 000 euros.

Discussions entamées avec Cristiano Ronaldo ?

Cette pénalité ne devrait pas trop grever l’enveloppe allouée au recrutement du PSG cet été même si L’Équipe casse un peu l’ambiance sur le montant de celle-ci. Alors qu’un budget allant jusqu’à 200 millions d’euros a été avancé en début de semaine, le quotidien sportif assure qu’il se situerait plus sûrement entre 60 et 80 millions d'euros « avec des ventes comprises entre 80 et 100 M€ pour améliorer l'ordinaire »

L'émir du Qatar aurait donné cette priorité à Leonardo, qui souhaiterait recruter 5 renforts pour améliorer l’effectif de Mauricio Pochettino : un latéral droit (Achraf Hakimi ?), un latéral gauche voire un défenseur central, un milieu de terrain, un attaquant et même un gardien. Au sujet du buteur, As assure que les discussions avec l'entourage de Cristiano Ronaldo (36 ans) ont démarré. Conscients que Lionel Messi va rester au Barça, les dirigeants du PSG voudraient désormais tout miser sur le crack de la Juventus Turin.