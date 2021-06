PSG - Mercato : Leonardo a trouvé le moyen irréversible de faire fuir Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Kylian Mbappé (22 ans) va devoir se remettre en question. Muet lors de ses cinq matches disputés à l’Euro, l’attaquant des Bleus n’aura pas tout mal fait mais il restera comme celui qui a raté son tir au but en 8es de finale contre la Suisse (3-3, 4 tab 5).

L’heure sera bientôt venue pour lui de trancher pour son avenir à l’heure où le Real Madrid lui fait du pied. En attendant, Nasser Al-Khelaïfi a repris les négociations de sa prolongation en main en raison des relations fraîches entretenues par Leonardo et le clan Mbappé.

Xhaka a pris Mbappé en chasse à Bucarest

Le directeur sportif du PSG pourrait marquer un point de tension irréversible en enrôlant un certain Granit Xhaka (28 ans) ! Selon Il Romanista, le capitaine de la Suisse est dans le viseur du club de la capitale cet été deux jours après avoir mené la Nati à la victoire contre les Bleus. Sous contrat à Arsenal jusqu’en juin 2023, le milieu de terrain helvétique est également courtisé par l’AS Rome de José Mourinho. Si Xhaka devait finalement signer au PSG, on imagine mal les retrouvailles avec Mbappé, un joueur qu'il a pris en chasse pendant 120 minutes dans la touffeur de Bucarest.

