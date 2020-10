PSG - Mercato : Leonardo a fait signer le milieu parfait cet été

Prêté par le FC Porto au Paris Saint-Germain, Danilo Pereira est censé combler le déficit du club au niveau de la récupération. Un joli coup signé Léonardo pour l'adjoint de Paulo Conceiçao chez les Dragons, Siramana Dembélé.

Au micro de Téléfoot, le n°2 du staff de Porto a justifié le départ de Danilo … Et vendu le profil de cet international portugais finalement assez peu connu en France : «Nous avons dû le laisser partir, car tout d'abord, le FC Porto et le Paris SG ne sont pas dans la même catégorie pour le moment. Il voulait aussi jouer pour un grand club comme le Paris SG. Le deuxième aspect est le fait que Paris SG a besoin d'un milieu de terrain, Danilo est le type de joueur qui a des qualités importantes. Tout le monde parle de l'aspect physique, de l'impact sur les duels et de la capacité à récupérer le ballon. Mais il n'est pas que ça ».

Avec Danilo Pereira, le PSG s'est également offert un leader potentiel : « Tout dépend de ce que demande l'entraîneur, mais ici à Porto, il avait de grandes responsabilités, donc il était capitaine. Il sait jouer, que ce soit avec son pied droit ou gauche ».