PSG - Mercato : Leonardo a fait tourner la tête d’un finaliste de l’Euro

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Selon les informations du Daily Mirror, les négociations entre Liverpool et Jordan Henderson pour une prolongation de contrat seraient au point mort. Les émoluments du joueur ne correspondraient pas à ce que sa direction voudrait lui donner, et le récent finaliste de l’euro serait prêt à lancer un ultimatum à son club. Soit un accord est trouvé rapidement soit il est prêt à plier bagage rapporte le tabloïd. Une situation que le PSG pourrait donc suivre de près, afin de pourquoi refondre le duo Henderson - Wijnaldum, même si l’Atletico Madrid serait également intéressé rapportait ce lundi The Athletic.