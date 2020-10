PSG - Mercato : Leonardo a filé un sacré coup de main à un ancien club avec ce flop

En France, on a tendance à accorder un grand crédit à Leonardo, du fait de son travail au Paris Saint-Germain, notamment lors de son premier passage, quand il a dépouillé la Serie A de Marco Verratti, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Maxwell ou encore Thiago Motta. Mais c'est oublier que le Brésilien avait des fonds quasiment illimités et qu'il s'est aussi régulièrement planté. D'ailleurs, de l'autre côté des Alpes, son image est beaucoup plus écornée puisqu'il n'a pas vraiment réussi à l'AC Milan comme à l'Inter. Le point positif, c'est qu'il est fidèle.

L'Inter aurait laissé partir Icardi pour moins de 50 M€

On en veut pour preuve que le champion du monde 94 a filé un sacré coup de main à l'Inter Milan durant l'été. En effet, le club lombard a clôturé ce mardi ses comptes pour la saison 2019/20. On y apprend que la perte s'élève à 100 M€ et qu'elle aurait pu être beaucoup plus conséquente à cause de la pandémie de Covid-19 s'il n'y avait eu le transfert de Mauro Icardi au PSG.

Le prêt de l'attaquant argentin dans la capitale prévoyait une option d'achat fixée à 70 M€. Leonardo a réussi à la faire descendre à 50 M€ plus des bonus. Mais au vu des finances intéristes, il semble évident qu'il aurait pu négocier un rabais plus important. Surtout qu'Icardi n'a pas réussi à faire l'unanimité au sein d'une équipe dont il a fini par sortir du onze de départ au moment du Final 8 de la Champions League. Son transfert a-t-il été un bon coup pour le PSG ou l'Inter ?