PSG - Mercato : Leonardo a grillé cette cartouche, Mbappé l’attend au tournant

En début de saison, le PSG avait fait coup double. Dans la même journée, Kylian Mbappé, sur Téléfoot, et Leonardo, au CFC, avait pris place dans les médias.

Dans la matinée, l’attaquant du PSG avait demandé à son directeur sportif de recruter des bons joueurs pour que le club soit enfin capable de remporter la Ligue des champions en 2021. Sur le plateau du Canal Football Club, Leonardo avait répondu qu’il était du même avis. Charge à lui de joindre les actes aux paroles, ce qui semble mal parti cet été.

Leonardo n'a pas joué la carte jeunes mais se lance sur Perisic

Alors que les finances du PSG sont serrées en raison de la crise sanitaire, le dirigeant brésilien a grillé une cartouche en ratant une belle manne financière avec les jeunes pousses du club. « Son prédécesseur, Antero Henrique avait su utiliser les jeunes issus du centre de formation parisien comme variables d'ajustement pour équilibrer les comptes, rappelle L’Équipe ce jeudi. Avec Tanguy Kouassi (Bayern Munich) et Adil Aouchiche (Saint-Étienne), partis sans indemnité, le Brésilien n'a, lui, plus cette carte en main. » Afin d'infléchir cette tendance et recruter sans dépenser trop, Foot Mercato assure que Leonardo aurait eu l'idée de contacter Ivan Perisic (31 ans) pour un prêt. MU a une longueur d'avance dans ce dossier.