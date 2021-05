PSG - Mercato : Leonardo a identifié le milieu idéal pour Messi

Zapping But! Football Club PSG - Manchester City : l'histoire des confrontations entre Pochettino et Guardiola

Leonardo se sait très attendu au mercato. Et pas seulement par les supporters du PSG mais aussi et surtout par ses dirigeants, sans doute remontés après l’élimination en demi-finales de la Ligue des champions. Pour relancer la machine et attirer Lionel Messi, le directeur sportif du PSG aurait ciblé Fabian Ruiz.

Selon le Corriere dello Sport, les Rouge et Bleu sont revenus aux nouvelles et auraient demandé à Naples quelles seraient les conditions pour un transfert cet été. Les Partenopei, lancés dans une course à la Ligue des Champions, n'ont pas répondu mais pourraient prêter l’oreille à cet intérêt puisque le PSG serait prêt à débourser jusqu'à 60 M€ !

Fabian Ruiz déjà comparé à Xavi

Sous contrat jusqu'en juin 2023, le milieu axial espagnol (25 ans) fait partie des joueurs les plus créatifs de Serie A. Déjà à Xavi de l’autre côté des Alpes pour sa science du jeu, Ruiz est estimé à 44 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt. On sait les dégâts que le légendaire milieu du FC Barcelone a causés aux côtés de Messi.