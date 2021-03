PSG - Mercato : Leonardo a pris contact avec un champion du monde !

Zapping But! Football Club PSG : les enjeux de la rencontre face au Dijon FCO

On parle beaucoup de l'arrivé de Lionel Messi au PSG l'été prochain ainsi que du possible départ de Kylian Mbappé, mais Leonardo envisage de renforcer d'autres secteurs du jeu parisien. Et ce alors que son club accuse des pertes de plus de 200 M€ à cause de la pandémie de Covid-19. Et qu'il n'arrive pas à honorer les primes octroyées à ses joueurs pour la saison passée.

La Juventus le veut aussi

Le directeur sportif brésilien continue de contacter la crème des footballeurs afin d'élever le niveau d'une équipe déjà vice-championne d'Europe. Selon le site Foot Mercato, il aurait pris contact avec Mino Raiola, qui entretient de très bons rapports avec les Qataris, afin de négocier l'arrivée de Paul Pogba, toujours désireux de quitter Manchester United.

Cela fait deux ans que le champion du monde a compris qu'il avait commis une erreur en retournant chez les Red Devils en 2016. Le Real Madrid le courtise de longue date, Zinédine Zidane étant fan de lui. Mais, impacté lui aussi par la crise sanitaire, le grand club espagnol ne pourra effectuer qu'un seul recrutement galactique cet été, au mieux, et ce devrait être Kylian Mbappé ou Cristiano Ronaldo. Pour Pogba, si départ il devait y avoir, ce pourrait donc être Paris, lui qui est originaire de la banlieue, ou un retour à la Juventus.