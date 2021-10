PSG - Mercato : Leonardo a pris les devants pour la sensation de l'été 2022

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Après l'injection de 170 M€ dans son capital, le PSG n'a plus grand-chose à craindre au niveau financier, malgré l'explosion de sa masse salariale cet été. Son unique objectif pour les mois à venir est de trouver un successeur à la hauteur de Kylian Mbappé, qui s'en ira gratuitement au Real Madrid en juin. Le premier nom qui vient en tête est celui d'Erling Haaland. Le prodige norvégien va quitter le Borussia Dortmund à la fin de la saison et il possède une demi-douzaine de courtisans à ses pieds.

Conscient que le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City et éventuellement le Bayern Munich ont plus d'arguments sportifs que lui, le directeur sportif du PSG, Leonardo, a décidé de prendre les devants. Profitant des bonnes relations qui lient les Qataris à Mino Raiola, il est entré en négociations avec celui-ci. Selon Foot Mercato, Paris proposerait un contrat de deux ans à Haaland (plus un en option) et un salaire de 38 à 42 M€ qui serait le plus important de l'effectif parisien. Plus la possibilité de remporter des titres relativement facilement. La balle est désormais dans le camp de Haaland, qui a cependant fait comprendre que l'intérêt sportif primait…

🚨Info : Erling Haaland 🇳🇴 est l'objectif prioritaire du #PSG pour renforcer son attaque la saison prochaine. Discussions déjà entamées entre Mino Raiola et Leonardo.https://t.co/oZ9OSqQQ54 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) October 14, 2021